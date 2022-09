Zerfahrene Vorbereitung

Im zweiten Auswärtsspiel der noch jungen Saison der Jugend-Bundesliga Handball trifft die HG Oftersheim/ Schwetzingen am Sonntag,15 Uhr, mit FA Göppingen auf einen Konkurrenten, mit dem sie sich schon seit Jahren, ja Jahrzehnten auseinanderzusetzen hat. Mit dem Schwung des Sieges über Bittenfeld wollte sich das Trainergespann Christoph Lahme und Justin Hahne intensiv mit seinen Akteuren auf diese Begegnung vorbereiten. Doch Lahme muss bekennen: „Es war eine sehr zerfahrene Trainingswoche. Wir haben – wie die gesamte HG überhaupt – zahlreiche Kranke, die nicht in die Halle kommen können. Deshalb waren wir viel in Kleingruppen unterwegs.“

Aber an für die gesamte Mannschaft angelegte taktische Einheiten war so nicht denken. Das entsprechende Rüstzeug wurde versucht, auf anderen Wegen zu übermitteln. Göppingen siegte bislang auswärts in München und Pforzheim, war zu Hause aber Bietigheim unterlegen. mj