Zieht jetzt Oftersheim noch nach?

Der FV Brühl II hat vorgelegt und sich durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung für das Endspiel im Mannheimer Kreispokal-Wettbewerb der Vorsaison qualifiziert. Nachziehen kann nun noch der A-Ligist SG Oftersheim, der an diesem Mittwoch den TSV Amicitia Viernheim zum zweiten Halbfinalspiel empfängt.

„Natürlich sehe ich uns als Außenseiter in dieser Partie. Viernheim spielt ja Kreisliga und damit eine Liga höher als wir“, will SGO-Trainer Daniel Katsch die Rollenverteilung vor Spielbeginn klarstellen. Dennoch lassen die letzten Eindrücke erahnen, dass sich die Südhessen am Hardtwald auf einen harten Kampf einstellen müssen. „Wenn wir uns so präsentieren, wie gegen Baiertal im Verbandspokal, dann werden wir es Viernheim nicht einfach machen. Ob es dann am Ende reicht, wird sich zeigen“, so Katsch.

Zur Erinnerung: In der ersten Hauptrunde des badischen Pokal-Wettbewerbs hatte die SG Oftersheim den Kreisligisten SpVgg Baiertal an den Rande einer Niederlage gebracht. Nur aufgrund einer kuriosen Situation kurz vor Spielende und einer vermeintlichen Fehlentscheidung war die Katsch-Elf um die Verlängerung gebracht worden. Doch wie so viele andere Klubs kämpft die SG Oftersheim auch in diesen Tagen mit personellen Sorgen aufgrund der Urlaubszeit. Hinzu kommt noch der eine oder andere Akteur, der eine Blessur auskuriert, sodass Katsch wohl auf den vereinseigenen A-Jugend-Pool zurückgreifen und Nachwuchsspieler in den Spieltagskader berufen wird.

Sollte der SGO die Überraschung gelingen, würde das Endspiel gegen den FV Brühl II voraussichtlich am Samstag, 7. August in Ketsch über die Bühne gehen.

