Zimmermann will die Scharte auswetzen

Am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga steht das Derby SV 98 Schwetzingen gegen die Spvgg 06 Ketsch im Vordergrund (wir berichteten). Die beiden anderen Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet haben schwere Heimspiele vor der Brust. Die SG ASV/DJK Eppelheim hat die SG Horrenberg zu Gast und der FV Brühl empfängt den Tabellendritten FT Kirchheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FVB enttäuschte im Spiel beim FC Bammental und war mit der 0:4-Niederlage noch gut bedient. „Meine Mannschaft konnte in allen Mannschaftsteilen nicht dagegenhalten und lieferte eine desolate Mannschaftsleistung ab“, resümiert der Trainer des FV Brühl Volker Zimmermann.

Wichtige Spieler in Urlaub

„Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Situation, da die Urlaubsrückkehrer durch Trainingsrückstand Fitnessdefizite aufweisen und sich wichtige Spieler wie Fabian Weiß und Patrick Morscheid in Urlaub befinden“, schildert Zimmermann die derzeitige Lage und gibt auch zu verstehen, dass er schonungslos die Schwächen ansprechen und dann einen Haken unter das vergangene Spiel machen wird. „Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung meiner Mannschaft, um im Heimspiel gegen die FT Kirchheim Wiedergutmachung zu betreiben.“

Dem Druck standhalten

Auch die SG ASV/DJK Eppelheim musste in Ziegelhausen/Peterstal eine empfindliche 0:4-Schlappe einstecken. „Der Gastgeber hatte uns bereits nach der ersten Viertelstunde den Schneid abgekauft“, schildert SG-Trainer Frank Engelhardt. Den Eppelheimern steht jetzt eine englische Woche bevor mit zwei wichtigen Heimspielen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zunächst gibt am Sonntag die SG Horrenberg ihre Visitenkarte ab, ehe dann FK Srbija Mannheim am Mittwoch, 22. September, um 19 Uhr auf der Matte steht. „Für beide Spiele gelten die gleichen Voraussetzungen. Wir müssen gewinnen, egal in welcher personeller Besetzung das geschieht. Mit diesem Druck müssen wir jetzt alle umgehen, sonst fährt der Zug ohne uns ab“, gibt Engelhardt unmissverständlich zu verstehen, für den jetzt nur noch Taten zählen.