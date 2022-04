Zimmermannenttäuscht

Nur einen Zähler mehr hatte die SG Horrenberg auf dem Konto der Fußball-Landesliga als der FV Brühl. Entsprechend motiviert hätte die Elf von Trainer Volker Zimmermann die Auswärtsbegegnung angehen müssen, um den Gegner zu überflügeln und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Aber weit gefehlt – am Ende stand eine bittere 0:2 (0:1)-Niederlage zu Buche. Volker Zimmermann war maßlos enttäuscht, attestierte seinem Team eine desolate Leistung.

FVB-Mann David Etzold hatte zwar die erste Gelegenheit, doch die Gäste agierten insgesamt zu ungenau, ehe Fabian Rausch einen Ballverlust dankend annahm und die Gastgeber mit 1:0 in Führung (20.) brachte. Auf der Gegenseite prüfte Etzold SG-Keeper Marcel Mehl (30.).

Nach Wiederanpfiff brachte Florian Härer erneut Etzold in Schussposition, der abermals vergab. Mike Kappes zwang Torwart Mehl nach einer Hoffmann-Flanke per Kopf zu einer Parade (59.). Hoffmann versuchte es selbst, sein Schuss aus großer Entfernung strich knapp über die Querlatte (64.). Die SG nutzte nun Räume – Wichmann schloss einen Konter erfolgreich zur 2:0-Führung ab (72.). Die Chance zum Anschlusstreffer vergab Etzold (84.). Da Horrenberg weitere Konterchancen ungenutzt ließ, blieb es beim 2:0 für den keinesfalls übermächtigen Gegner. „Wir haben an die unterdurchschnittliche Leistung des Spiels in Kirchheim angeknüpft“, brachte es Trainer Volker Zimmermann auf den Punkt.

FVB: Bal – Härer, Kappes, J. Heuberger, K. Heuberger, Gabauer (54. Camara), Etzold, Diederichs (71. Aktas), Szarka, Weiß (75. Geist), Özdemir (46. Hoffmann). vm