Zipf vor der Kür: Wir wollen weiterkommen

Für die einen (Plankstadt, Oftersheim/Schwetzingen II) geht es in der Handball-Badenliga um ein Zubrot, weitere Spielpraxis, Ruhm und Ehre – für die anderen (Hockenheim, St. Leon/Reilingen) steht der mögliche Verlust der Spielklasse auf dem Spiel.

Ein Außenstehender könnte ja meinen, dass die HG Oftersheim/Schwetzingen II mit dem Klassenerhalt, noch dazu als Zweitplatzierter der Nordstaffel, ihr Soll erfüllt, ja sogar übererfüllt hat. Das Viertelfinale um die badische Meisterschaft gegen die TSG Wiesloch (Hinspiel auswärts Sonntag, 18 Uhr) scheint mehr eine Art Zugabe zu sein. Auch ihr Trainer Julian Zipf meint vorab: „Unsere Pflicht ist erstmal getan. Alles was jetzt noch folgt, ist dann Kür.“ Seine Jungs und er hatten schon vor Rundenbeginn intern für sich als Ziel vorgegeben: „Aufstiegsrunde“ – und dies mit ihrer Unterschrift bekräftigt, doch nur mit dem Erreichen dieser wollen sie sich nicht zufrieden geben.

Mit dem HG-Team gegen die TSG Wies-loch gefordert: Robin Trunk. © Lenhardt

Aber Zipf schiebt nun auch gleich hinterher: „Wir werden in diese beiden Spiele gegen Wiesloch schon mit der Absicht gehen, sie zu gewinnen und weiterzukommen. Das kann man schon so formulieren und aussprechen.“ Aber ihm ist auch völlig klar, dass dies eine Aufgabe von hohem Anspruch ist. „Das mit der TSG wird schon schwer, ein harter Gegner, der sich durch seine Routine auszeichnet.“ Außerdem sei die Truppe mit dem früheren HG-Drittliga-Kapitän Alexander Sauer total eingespielt, was auch deren beide Siege über Süd-Spitzenreiter SG Heidelsheim/Helmsheim unterstreichen würden.

Von bester Seite zeigen

Auch die TSG Eintracht Plankstadt sieht die Saisonziellinie überschritten, will und kann nun befreit mit der etwas schlechteren Ausgangsposition des Heimspiels gegen den TV Knielingen aufspielen, der mit Heidelsheim/Helmsheim punktgleich stand. TVK-Spielertrainer Jochen Werling kann ebenfalls auf ein eingespieltes Team zurückgreifen, das im Kern schon lange beisammen ist und vor der Runde punktuell verstärkt wurde. Jetzt heißt es von seiner Seite: „Wir wollen in den Play-offs möglichst lange dabei sein.“ Aber vielleicht wird hier ja auch ein wenig tiefgestapelt.

Bei aller Freude über den Klassenerhalt möchte sich das Plankstadter Team in den Finalspielen von seiner besten Seite präsentieren. „Wir haben uns in den letzten Partien einen guten Rhythmus erarbeitet, den wollen wir jetzt beibehalten“ meint Coach Niels Eichhorn. „Vor allem defensiv haben wir wieder zu alter Stärke gefunden, das wird sicherlich auch gegen Knielingen der Schlüssel zum Erfolg.“

Er warnt aber auch: „Wir treffen auf eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft mit starken Einzelspielern, die aber auch im Verbund guten Handball spielt. Ich erwarte deshalb zwei intensive Begegnungen, in denen wir wirklich eine Topleistung benötigen, um in die nächste Runde einzuziehen.“

Basis für Klassenerhalt legen

Mit dem Vorteil zuerst auswärts antreten zu dürfen, nimmt der HSV Hockenheim seine Mission im Kampf gegen den Abstieg bei der SG Leutershausen II in Angriff (Samstag, 19.30 Uhr). Es wird spannend sein zu sehen, ob die SGL ihr gefährdetes Team mit dem einen oder anderen jetzt spielfreien Drittliga-Akteur verstärken wird.

Im Heimspiel gegen die SG Heddesheim will die HSG St. Leon/Reilingen sich eine gute Ausgangsposition verschaffen, um dann auswärts den Klassenerhalt zu sichern – in jedem Fall ein sehr ambitioniertes Vorhaben.

Vergleichbares gilt für den TV Eppelheim, der zum Abschluss der Hauptrunde eben bei jener SGL II 19:25 verlor und noch ans Tabellenende gespült wurde. Sein Gast TSV Rot dürfte allgemein stärker eingeschätzt werden, aber der TVE war schon immer für Überraschungen gut. Schließlich gab Trainer Sebastian Dürr vor: „Noch ist nichts entschieden.“

HG-Damen spielen nicht

Für die Handballlerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen, die am vergangenen Spieltag noch in die Abstiegsrunde gerutscht sind, steht eine Zwangspause an – die Partie der Mannschaft von Trainer Franz-Josef Höly gegen SG Stutensee/Weingarten, die am Sonntag auf dem Programm stand, ist wegen Corona abgesagt.