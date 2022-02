Zittersieg im fünften Satz

Die Volleyballer im Kreis laufen einem komplett durcheinandergeratenen Spielplan im Eiltempo hinterher. Ganz vorne mischen dabei die Damen I der SG Ketsch/Brühl in der Landesliga mit, die dem Tabellenführer Heidelberger TV III dicht auf den Fersen bleiben. Die Herren stehen in der Bezirksliga noch einen Platz besser da und können auf die Konkurrenz schauen.

Die erste Damenmannschaft der SG gewann nur knapp mit 3:2 gegen die VSG Hochstetten-Liedolsheim. Nachdem die ersten beiden Sätze nicht wirklich gut, aber erfolgreich beendet wurden (26:24, 25:15), war in der Folge der Wurm drin. Die gewohnte Abstimmung in der Abwehr wackelte und auch der Angriff war nicht mehr so durchschlagskräftig, sodass die Gegnerinnen wieder zurück ins Spiel kamen (25:20, 25:16). Im entscheidenden fünften Satz konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Stand von 10:10. Erst danach gelang es den SGlerinnen, mit viel Siegeswillen das Ruder herumzureißen und den Sieg mit einem 15:12-Satz einzufahren.

Bezirksliga Herren

Nach der Winterpause ging es für die Herren der SG Ketsch/Brühl beim Heimspieltag darum, die Tabellenführung weiter auszubauen. Doch schon im ersten Spiel gegen Sandhausen wurde klar, dass dies nicht so leicht werden würde. Im ersten Satz lagen die Herren zurück, schafften es jedoch zum Schluss, sich mit 26:24 durchzusetzen. Den zweiten Satz gaben sie knapp ab (23:25), doch danach fing sich die Mannschaft und gewann das Spiel 3:1.

Das zweite Spiel gegen den TV Schwetzingen startete wieder holprig – die ersten beiden Sätze verloren die SGler 15:25 und 23:25. Danach gelang es den Herren um das Trainerduo Sabine Pohl und Eva Hufnagel aber, sich noch einmal in das Spiel hineinzukämpfen und es zum Schluss mit 3:2 für sich zu entscheiden – die weiße Weste bleibt gewahrt – mit sieben Punkten Vorsprung zum Tabellenzweiten ist ein guter Grundstein für den möglichen Aufstieg gelegt. ska