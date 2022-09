Zu viele Würfe daneben

Für das erste Auswärtsspiel der Saison in der Handball-Badenliga musste das „Wolfsrudel“ der TSG Eintracht Plankstadt zum Nachbarn aus Friedrichsfeld, wo auf Harz verzichtet werden muss. Zudem fehlten Trainer Niels Eichhorn gleich vier Stammkräfte. Trotz schlechter Vorzeichen lagen die Gäste bis kurz vor dem Seitenwechsel in Führung, dann aber ließen sie zu viele freie Wurfmöglichkeiten liegen und gaben das Spiel bei der 25:32-Niederlage völlig aus der Hand.

Den deutlich besseren Start erwischte die Truppe aus Plankstadt und ging durch einfache Tore aus der ersten Welle bis zur 24. Minute mit 13:8 in Führung. Doch dann riss der Faden schlagartig und die Gastgeber kamen innerhalb von fünf Minuten zum Ausgleich und gingen sogar mit einem Tor Vorsprung in die Pause (14:13).

Aber auch in der zweiten Halbzeit fanden die „Wölfe“ einfach nicht mehr ins Spiel zurück und mussten bis zum 14:22 halbzeitübergreifend einen 1:14-Lauf über sich ergehen lassen. Zu viele Chancen wurden nicht verwertet – zu wenig für Auswärtspunkte. Zwischenzeitlich betrug der Rückstand zehn Tore und Plankstadt bemühte sich nun um Ergebniskosmetik. Am Ende stand eine auch in der Höhe verdiente Niederlage mit sieben Punkten auf der Anzeigetafel.

TSG Eintracht: A. Treiber, Lazaro Garcia; Maier (10), Bastel (2), Thiele, Schneider (1), Kern (2), Großhans (1), Verclas, Denne (7/1), Ritter, M. Treiber. zg