Zu wenige Kämpfer: höhere Wertung für Ketsch

Der KSV Ketsch gastierte in der Ringer-Oberliga bei der RG Ladenburg/Schriesheim und erkämpfte sich einen wichtigen 26:6-Erfolg. Schon vor dem Kampf war klar, dass der KSV mit den Kurpfalz Löwen den schwersten Gegner im Bemühen um den Aufstieg hat. „Da die Gastgeber bisher nur einen Kampf hatten, war es keine leichte Aufgabe, die passende Mannschaft zu stellen“, schreiben die Verantwortlichen in ihrem Bericht zum Vergleich.

Bereits auf der Waage überraschten die Gastgeber jedoch mit zwei nicht besetzten Gewichtsklassen. Von den acht ausgetragenen Kämpfen auf der Matte gewannen die Ketscher zudem sechs. Nichtsdestotrotz zeigten die Ketscher ihren Siegeswillen und lieferten Höchstleistung: Besonders Tuncay Vazirzade fiel dabei ins Auge und zeigte seine Weltklasse mit spektakulären Würfen.

Der Kampf wird allerdings nicht wie ausgetragen in die Tabelle einfließen: Da die Ladenburger Gastgeber zu wenige Ringer stellten, wird der Vergleich als 40:0-Sieg für die Ketscher gewertet.

Den Vorkampf bestritten die Reservemannschaften aus Ketsch und Ladenburg/Schriesheim. Die Ketscher mussten sich dabei mit 16:40 Punkten dem Gastgeber geschlagen geben.

Spitzenduell in Rathaushalle

Der nächste Kontrahent für das Oberligateam des KSV ist nun die KG Laudenbach/Sulzbach, die ebenfalls noch ungeschlagen in der laufenden Saison ist. Der Kampf findet am Samstag, 1. Oktober, in der Ketscher Rathaushalle statt. Der Beginn ist um 20 Uhr angesetzt. Den Vorkampf in der Landesliga bestreitet die Reserven der beiden Mannschaften ab 18.30 Uhr, doch leiten bereits die Schüler des KSV Ketsch den Abend ein. Sie empfangen die Bergsträßer Ringer Kids. Kampfbeginn ist um 17.30 Uhr. ksv