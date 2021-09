Nach den Plätzen zehn, sieben und drei streckt sich die SpG ASV/DJK Eppelheim II in der Kreisklasse B Heidelberg in diesem Jahr, die nächste Steigerung zu erzielen. Diese wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die A-Klasse. Während der FC Frauenweiler mit sechs Siegen aus sechs Spielen allerdings einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht, scheint das Rennen dahinter einen spannenden Verlauf zu versprechen. Die Eppelheimer belegen derzeit Rang zwei, mussten aber zuletzt eine Niederlage bei der zuvor sieglosen DJK/ FC Ziegelhausen/ Peterstal II einstecken.

„Wir mussten viele Positionen neu besetzen und insbesondere in der Offensive improvisieren. Zudem müssen wir weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten und am finalen Pass“, hat Trainer Rene Rehberger (Bild) ausgemacht. Sein Kader ist insgesamt nominell sehr gut aufgestellt und Ausfälle wie zuletzt lassen sich aus den eigenen Reihen sehr gut kompensieren. Nur auf einer Position drückt ihm gehörig der Schuh: „Großes Thema ist die Torwartsituation. Wir suchen händeringend nach einem Torhüter.“ Gerade diese Schlüsselposition könnte im Aufstiegsrennen zum Zünglein an der Waage werden.

Jetzt gegen Aramäer Leimen

Auch im nächsten Spiel, wenn die Eppelheimer die Aramäer Leimen empfangen. „Ich bin mir sicher, dass die Jungs wissen, um was es geht und dass sie die letzte Niederlage schnell wegstecken“, so Rehberger. „Wir sind heiß auf die nächsten drei Punkte.“ Archivbild: Fischer