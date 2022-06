Alle vier Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung werden auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga vertreten sein (wir berichteten). Nachdem es auch der FV Brühl auf den letzten Drücker geschafft hat. Die SG ASV/DJK Eppelheim hat sich bereits mit einem 5:0-Sieg gegen SV 98 Schwetzingen eindrucksvoll in den Urlaub verabschiedet und ist am letzten Spieltag spielfrei.

Der SV 98 empfängt an diesem Samstag den bereits feststehen Meister der Landesliga und Aufsteiger in die Verbandsliga, VfL Kurpfalz Neckarau. Der FV Brühl ist beim bereits feststehenden Absteiger TSG Lützelsachsen zu Gast. Die Spvgg 06 Ketsch steht beim ambitionierten ASC Neuenheim auf der Matte und könnte hier das Zünglein an der Waage spielen. Mit einem Sieg würde sie den Anatomen den Relegationsplatz vermasseln, um den sich auch die FT Kirchheim und der FC Türkspor Mannheim streiten.

„Mit Neuenheim treffen wir zum Saisonabschluss auf eine spielstarke Mannschaft, die drei Punkte benötigt, um den Relegationsplatz zur Verbandsliga zu sichern. Wir müssen von Beginn an hellwach sein und dürfen uns keine Fehler erlauben. Unser Ziel ist es den neunten Rang zu halten und auf einem einstelligen Platz die Runde zu beenden. Deshalb werden wir von Anfang an Gas geben und uns nicht verstecken“, gibt sich der Ketscher Trainer Marco Rocca kämferisch .

Der Trainer des SV 98, Sydoue Sy, fordert nach der 0:5-Klatsche in Eppelheim Wiedergutmachung von seiner Mannschaft, auch wenn der Gegner Neckarau heißt. „Wir wollen uns mit einem guten Spiel von unserem treuen Publikum verabschieden. Außerdem schmeckt die Wurst nach dem Spiel bei unserem anschließenden Grillfest mit einen Sieg wesentlich besser“ meint Sy

Der FV Brühl darf nach den Wochen der Ungewissheit um den Klassenerhalt jetzt eine Kaffeefahrt an die Bergstraße unternehmen. Doch davon will der FVB Trainer Thorsten Barth nichts wissen. „Im letzen Spiel besteht für jeden Spieler noch einmal die Möglichkeit, sich für die neue Saison zu empfehlen.“ lof