Zufall hat zu viel Einfluss

Der aktuelle Modus, den die HG Oftersheim/Schwetzingen jetzt überstanden hat, ist den überquellenden Zahlen an Teilnehmern in der 3. Handball-Liga der Männer geschuldet. Eine Notlösung, wie sie in vielen Spieklassen und Ligen anzutreffen sind, um sich wieder auf das Normalmaß zurückzustutzen. Vielleicht hat man sich in der spielleitenden Stelle des Deutschen Handballbundes in diesen turbulenten Corona-Zeiten aber im Vorfeld nicht so richtig intensiv rechnerische Gedanken über das Konstrukt der „Klassenverbleibsrunden“ in der 3. Handball-Liga gemacht. Es war relativ stark dem Zufall überlassen, wer mit wie vielen Punkten in diese alles entscheidende Phase über Ligaerhalt oder Abstieg einsteigen wird.

© Beister

In irgendeiner Konstellation hätte die HG Oftersheim/Schwetzingen auch mit dem TVG Großsachen in einer Staffel landen können und hätte drei Punkte Vorteil mitgebracht statt mit Haßloch als Partner mit vieren in den Miesen zu liegen. Im Gegenzug hätte Haßloch (das bis drei Sekunden vor Abpfiff gegen Essen II noch ums Überleben kämpfte) in einer anderen möglichen Abstiegsgruppe auch Zweibrücken erwischen können und wäre dann mit 0:4 statt 4:0 Punkten ins Antiabstiegsrennen gestartet. Viele sprachen da schon gegen Ende des Hauptdurchgangs von der Gefahr der Spielmanipulation, hatten „verdächtige“ Spielausgänge ausgemacht.

Dieses System hätte Sinn gemacht, wenn alle Abstiegskandidaten einer Einheit zusammengeblieben wären. Diese hätten dann mit jenen einer anderen Gruppe unter Mitnahme der Vorspielergebnisse problemlos eine Reihenfolge ausspielen können, so wie es der badische Verband in der Badenliga der Frauen praktiziert. Doch zum einen unterstrich der DHB scheinbar schon in der verschachtelten Hauptgruppenzusammenstellung seinen Willen, die 3. Liga als deutschlandweite Spielklasse zu präsentieren. Dies setzte sich dann auch in der Abstiegsrunde fort. Zum anderen war es mit sieben Eingangsgruppen schlicht und ergreifend fast, aber nur fast unmöglich, die heutige Situation zu umgehen. Eine Reduzierung auf sechs wäre auch denkbar gewesen (26 Saisonspiele statt 22) und anschließenden Play-downs.

Egal, die Bedingungen waren jedem lange vor Rundenbeginn klar. Es galt, sie zu umschiffen. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Epidemie oder zumindest ihrem Abklingen und dem Ausbleiben anderer störender Faktoren die sportlichen Verläufe mit Ab- und Aufstiegen wieder ihren geregelten Verlauf finden. Ein bisschen mehr Voraussicht, Durchkalkulation hätte aber auch diesem Notfallablauf vielleicht nicht geschadet. Der Spannung war es allerdings größtenteils nicht abträglich.

