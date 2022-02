Zurück in die Erfolsspur?

In der Jugend-Bundesliga Handball gehört die HG Oftersheim/Schwetzingern in ihrer Gruppe trotz des Rückschlags in Allach noch zu den oberen vier. Und das soll möglichst auch so bleiben, wenn es jetzt am Sonntag (13.30 Uhr) zum SVS Kornwestheim geht. Denn der ziert aktuell das Tabellenende.

„Die herbe Niederlage in München, besonders die erste Halbzeit haben Trainergespann und Team schnell abgehakt“, berichtet Coach Justin Hahne. Aber den nächsten Gang sieht er keinesfalls als Selbstläufer an. Seine Mannschaft sei sicherlich in der Favoritenrolle, auch wenn die Schwaben gerade ihre ersten beiden Punkte geholt haben. „Das war gegen Konstanz jetzt zwar nicht gerade überraschend, aber auch nicht unbedingt zu erwarten“, urteilt der Co-Trainer.

Ärgerlich bleibt, dass Felix Rothardt mit einer Schulterecksgelenksprengung, die er sich früh im Badenliga-Duell der HG II mit Plankstadt eingehandelt hatte, auf einige Wochen fehlen wird. Ansonsten sollten die Übungsleiter auf den kompletten Kader zurückgreifen können. mj

