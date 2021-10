Zurück zu den Wurzeln

Steffi Laier aus Dielheim ging als Sportlerin in die große Welt und kehrt jetzt als vierfache Motocross- Weltmeisterin zurück zu dem Team, von KTM-Musch in Ketsch, wo alles begann. Alle Titel der Motorsportlerin auf zwei Rädern aufzulisten, würde fast eine ganze Seite füllen, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb seien nur die wichtigsten Erfolge hier aufgeführt: Sie ging in die USA, nachdem es hier in Europa kaum noch Gegnerinnen im Motocross gab. Dort wurde sie sieben Mal internationale Meisterin, als es noch keine Motocross-Weltmeisterschaft für Damen gab. Als sich das änderte, wurde sie prompt auch viermal Weltmeisterin. Dazu gehören unzählige Titel in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Tschechischen Republik, wo sie Landesmeisterin wurde, ebenso wie zwei Titel in der Motocross-Europameisterschaft.

Im Alter von vier Jahren hatte sie vom Papa ein kleines Motorrad bekommen und konnte dann ab dem fünften Lebensjahr an den ersten Rennen teilnehmen. Überraschend setzte sie sich gleich gegen die ausschließlich männliche Konkurrenz durch und stand regelmäßig auf dem Siegertreppchen. Das zog sich durch ihre Karriere und so mancher gestandene Mann musste sich am Ende eingestehen, dass Steffi Laier doch viel schneller war.

Von Anfang an war der KTM-Händler Rolf Musch aus Ketsch nicht nur der technische Begleiter, sondern machte auch vieles möglich. Als eingeschworener Enduro-Fan brachte er die schnelle Dame auch zum Endurosport, wo sie prompt deutsche Meisterin wurde, dann sogar Europameisterin. Und am Ende kämpfte sie auch noch in der Meisterschaft der Männer um die Plätze. Seinen Verbindungen zum KTM-Werk ist es zu verdanken, dass Laier die Möglichkeit bekam, in Amerika an den Start zu gehen. Ihre Erfolge dort ebneten ihr dann selbst den weiteren Weg.

Ungeschlagen in Führung

Im Alter von 35 Jahren hatte Laier 2020 ihren Helm an den Nagel gehängt – zumindest was das professionelle Motocross-Fahren angeht. Doch so ganz will die gebürtige Heidelbergerin den Lenker noch nicht loslassen: Zurück in Deutschland fährt sie wieder für das Ketscher Team KTM-Musch und führt in der deutschen Enduro-Meisterschaft bisher ungeschlagen die Damenklasse an. Nach so vielen Jahren ist sie selbst wieder die Motivation für Rolf Musch, der eigentlich schon längst in Rente sein sollte.

Doch der freut sich über den frischen Wind in seinem Rennteam. So schnürt der an den Wochenenden erneut seinen Renn-Transporter, um wie selbstverständlich in den Fahrerlagern quer durch die Republik zu helfen und zu unterstützen. Denn am Ende winkt dann der Meistertitel in der deutschen Enduro-Meisterschaft. zg