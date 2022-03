Zwei Buden von Bückle

Im zweiten Teil der Englischen Woche in der Fußball-B-Klasse ging nur der VfL Hockenheim als Sieger hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSG Rheinau II – SC 08 Reilingen II 4:3 (1:3)

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Rheinau II verbuchte zwei Aluminiumtreffer, während Reilingen II konsequenter mit seinen Chancen umging. Nils-Ole Kief (9., 31.) und Pascal Schneider (17.) trafen für die Gäste, nachdem Mustafa Dogan die Mannheimer in der fünften Minute in Führung gebracht hatte. Kurz vor der Pause sah ein Rheinauer wegen Unsportlichkeit Rot. Nach dem Seitenwechsel fehlte beim SC 08 Luft für die Distanz, Rheinau II schlug durch Leon de Brito (57., 89.) und Mohammad Gharahkoshan (71.) noch dreimal zu und siegte am Ende verdient.

FV 08 Hockenheim II – VfL Kurpfalz Neckarau II 1:6 (0:1)

Hockenheim II spielte kompakt und defensiv, versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Neckarau II suchte hingegen die Lücke und fand diese in Durchgang eins nur einmal, als Thomas Weber das 0:1 markierte (4.). Nach einer schönen Einzelaktion auf der Außenbahn und mit etwas Glück erzielte Georgios Akasglou das 0:2 (57.). In der 69. Minute gelang den nun mutiger werdenden Hockenheimern durch Markus Joachim der Anschlusstreffer. Die Rennstädter wollten nun mehr, öffneten dem Spitzenreiter aber Räume, die dieser ausnutzte. Sandro Cuadrado per Freistoß (76.), Akadsoglou (80.), erneut Sandro Cuadrado (82.) und Thomas Weber (84.) trafen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SC Olympia Neulußheim II – VfL Hockenheim 0:5 (0:2)

Der SON II stand von Anfang mit der kompletten Elf vor dem eigenen Strafraum und machte dem Gegner mit guter Defensivarbeit das Leben schwer. Einziger Wermutstropfen war der frühe Rückstand durch Dimitri Sorokin (3.). Während der VfL anrennte, verteidigte Neulußheim II gut und hätte in der 40. Minute gar ausgleichen können, als Tim Roth nach einem gut getretenen Freistoß nur eine Zehenspitze zu spät kam. Nur drei Minuten später verwandelte Claus Bückle einen Freistoß sehenswert zum 0:2 (43.). Im zweiten Durchgang hatte der VfL noch mehr vom Spiel und stellte durch Artemi Chodakow (51.), erneut Bückle (73.) und Valentin Folz (85.) das Endergebnis her. wy