Zwei eminent wichtige Punkte

Die Heimpartie gegen die TSG Dossenheim war ein Schlüsselspiel für die HSG St. Leon/ Reilingen. Nach einem über weite Strecken zerfahrenen Spiel gewann die HSG verdient mit 23:20 und brachte somit die ersten zwei Punkte auf die Habenseite.

Für beide Seiten stand viel auf dem Spiel: Das HSG-Team brauchte die Punkte, um den Anschluss in der Tabelle zum Mittelfeld nicht gänzlich zu verlieren; die TSG, um sich weiter vom Tabellenende zu entfernen. Nachdem die Gastgeber in den ersten drei Spielen deutliche Niederlagen hatten hinnehmen müssen, war dieser Erfolg wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Das Team zeigte, dass in dieser schwierigen Anfangsphase der Runde vor allem im kämpferischen Bereich Potenzial vorhanden ist, während in spielerischer Hinsicht noch einiges im Argen liegt. Das Fehlen der Langzeitverletzten konnte einigermaßen kompensiert werden, wobei sowohl Willi Fink als auch Torwart Köhler wieder zur Verfügung standen.

Schon zu Spielbeginn zeigte sich die HSG vor allem in der Defensive sehr aufmerksam. Mit der versetzten 5:1-Abwehrformation nahm man den Gästen von Anfang den Spielfluss. Stets war man auf Ballhöhe, verschob zur Ballseite und stellte einen kompakten Abwehrverbund. Die Gäste taten sich sehr schwer Lücken zu finden. Kamen sie durch, war HSG-Keeper Max Winter oftmals zur Stelle. Nach der 9:3-Führung kamen die Gäste zwar auf 9:6 heran, doch das HSG-Team fing sich rasch und ging mit einem 12:8 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Dossenheim den besseren Start und kämpfte sich auf 12:11 heran. Nach dem zwischenzeitlichen 15:11 war das HSG-Spiel nun von Höhen und Tiefen geprägt. Die TSG holte Tor um Tor mit ihrem einfachen, aber effektiven Spiel auf und kam beim 18:17 erneut auf einen Treffer heran. Doch die Gastgeber fingen sich und bogen beim 22:18 scheinbar endgültig auf die Siegerstraße ab. Zwar wurde es in der hektischen Schlussphase noch einmal spannend, doch letztlich waren die ersten Punkte unter Dach und Fach.

HSG-Trainer Martin Schnetz zeigte sich zufrieden: „Es war ein äußerst wichtiger und verdienter Sieg. Wir wollten keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern nur die zwei Punkte.“

HSG: Winter, Köhler; Anschütz (2), Schmitt, Grünholz (1), Netscher (5), Koffeman, Decker (8/4), Menger (4), Fink (1), Geiss, Benetti, Schwechheimer (2). krau