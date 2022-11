Zwei Punkte als Geburtstagsgeschenk für die Mutter

Er steht oft im Mittelpunkt, im Zentrum der Deckung und auch am Sechsmeterraum im Angriffsgeschehen. Kein Wunder, dass Kreisläufer Niklas Krämer (kleines Bild) in den Lokalmedien der Gegner sehr häufig verewigt ist. Doch seine Ablichtungen in Zeitungen oder im Internet sind ihm egal. Der Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen will an diesem Samstag, 19. November, endlich gegen den

...