Zwei schwere Heimspiele

Auf die beiden Mannschaften unseres Verbreitungsgebiet in der 3. Handball-Liga Frauen warten am Wochenende schwere Heimaufgaben. Während die HSG St. Leon/Reilingen am Sonntag den Tabellendritten SG Kappelwindeck/Steinbach erwartet, spielen die Juniorbären bereitsam Samstag gegen den Zweiten HSG aus Freiburg.

Ketsch kann die Personalsituation im negativen Sinn noch mal toppen. Waren sie zum Hinspiel mit nur neun Personen noch zum Hinspiel nach Freiburg gereist, sitzt im Rückspiel gar nur eine Auswechselspielerin auf der Bank. Corona-, verletzungs- oder berufsbedingt machen den dünnen Kader noch kleiner. Aus dem Bundesligateam kann auch niemand aushelfen, da es dort nicht viel besser aussieht. „Für uns gilt es, die technischen Fehler abzustellen, von denen wir in den letzten Spielen viel zu viel hatten und wir müssen unsere Wurfquote verbessern. Alles andere werden wir sehen, auch, ob unsere Kraft reicht“, sagt Trainer Daniel Weinheimer. zg/sz

