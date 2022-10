Zwei Siege zum Auftakt

Der erste Spieltag der Badminton-Saison 2022/2023 endete mit einem Sieg für beide Mannschaften der Fortuna 96 Schwetzingen. Die erste Mannschaft siegte in der Bezirksliga mit 7:1 gegen den TV Heidelberg II, die zweite in der Kreisklasse mit 6:2 gegen die „Dritte“ des TV. Beide Heidelberger Teams traten nur mit einer Frau an, weshalb die Damendoppel ausfielen und zugunsten der Fortuna gewertet wurden.

In der ersten Mannschaft gewannen Alexander Bödigheimer/Oliver Stein gegen Marcus Grözinger/Henning Soltau mit 21:13 und 21:12. Im zweiten Herrendoppel erkämpften sich Fabio Schlindwein/Aliresa Abbas-Kashi in einem spannenden dritten Satz mit 24:22 den Sieg und im Einzel punkteten Bödigheimer (21:14/21:15), Kathrin Friedrich (21:0/21:0 und Stein (21:14/21:13). Im gemischten Doppel sicherten sich zudem Ella Savenkova und Aliresa Abbas-Kashi in drei Sätzen einen Punkt. Nur Fabio Schlindwein musste sich in drei knappen Sätzen 19:21, 21:13, 18:21 geschlagen geben.

Beim 6:2-Sieg der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse gewannen Martin Käfer/Dominik Demtröder im Doppel, Demtröder, Patrick Leeker und Sofie Haas im Einzel sowie Xiaoxuan Tang/Martin Käfer im Mixed. sh