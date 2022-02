Zwei Spiele sind abgesagt

Im Rennen um die vier Topplätze in der Nordgruppe der Handball-Badenliga hat die HG Oftersheim/Schwetzingen II an diesem Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Heddesheim eine vermeintlich einfache Begegnung (Sonntag, 17.30 Uhr) zu bewältigen. In der gleichen Staffel erwartet der Vorletzte TV Eppelheim Schlusslicht Leutershausen II zum Kellerduell. In der Staffel B hat der HSV Hockenheim ein schier unlösbare Aufgabe bei Spitzenreiter TV Knielingen vor der Brust (Sonntag, 17.30 Uhr). Die Partien der HSG St. Leon/Reilingen in Rot sowie der TSG Eintracht Plankstadt gegen Viernheim wurden abgesagt. Damit sind die Plankstadter schon drei Partien in Rückstand.

Ganz so einfach sieht HG-Coach Julian Zipf die Sache übrigens nicht. „Wir dürfen Heddesheim auf keinen Fall unterschätzen, denn sie hat auch einen Lauf, jetzt zweimal in Folge gewonnen.“ Er warnt eindringlich: „Wir dürfen uns von der Tabellensituation und unserer eigenen Serie nicht blenden lassen.“ Seine Vorgabe: „Wir müssen weiter mutig angreifen, uns das Matchglück verdienen.“ Dafür sei es wichtig, Rückraummann Marvin Karpstein und Kreisläufer Jonas Bauer in ihren Entfaltungsmöglichkeiten unter Kontrolle zu bringen. „Diese Achse hat uns im Hinspiel ordentlich Probleme bereitet.“ ali/mj

