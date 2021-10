Zwei Treffer von Schleich

In der Fußball-Landesliga entführte die SG ASV/DJK Eppelheim beim Primus FC Türkspor Mannheim per 3:3 (1:2) einen Punkt.

Eppelheim musste zunächst bange Minuten überstehen. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste aber durch Patrick Schleich in Führung (10.). Dann enteilte Patrick Lehr auf links, ehe Schleich auf 0:2 (12.) stellte. Für Mannheim sorgte Rahmi Can Bas per verwandeltem Foulelfmeter für den 1:2-Anschlusstreffer (35.). Nach der Pause kam Türkspor durch Ayhan Sabah schnell zum 2:2-Ausgleich (47.). In der 71. Minute wurde Rahmi Can Bas im Strafraum gefoult. Der Gefoulte verwandelte zur 3:2-Führung. Der Gast gab nicht auf und glich durch Patrick Lehr aus (83.) – ein verdienter Punkt. ms

ASV/DJK Eppelheim: Goos, Jansen, Hlawatsch, Stang, Sengül (90. von Geiso), Lehr, Berete, Bauer, Barth, Schleich (80. Hildebrandt), Greulich.