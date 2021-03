Ketsch. Zwei Antworten haben die Ketscher Handballfans nach der 22:24 (6:15)-Niederlage der Kurpfalz-Bären gegen die HSG Bad Wildungen erhalten. Zum einen ist das Mannschaftsgefühl trotz der unruhigeren Vorwochen nachweislich intakt, zum anderen fand in der taktischen und personellen Ausrichtung ein Kurswechsel statt. Das bestätigte Trainer Adrian Fuladdjusch nach dem Bundesliga-Duell gegen die Vipers: „Wir haben beschlossen, dass wir nicht mehr entwicklungsorientiert aufstellen und wechseln, sondern ergebnisorientiert. Das habe ich umgesetzt.“

Bedeutet: Die zuletzt ausgebooteten Leistungsträgerinnen Saskia Fackel und Samira Brand standen von Beginn an auf der Platte und auch Elena Fabritz feierte nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback. Das Umdenken mag überraschen, denn der Coach hatte vor nicht einmal acht Wochen noch gesagt: „Die jungen Spielerinnen, die in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen sollen, werden wir heranführen müssen.“.

Zuletzt mussten Fackel und Brand häufiger als ihnen lieb war auf der Bank Platz nehmen. Ihr Nicht-Mitwirken beeinflusste das Bären-Spiel. Fuladdjusch weiter: „Wir, die Verantwortlichen, waren zusammengesessen und haben gemeinsam diesen Weg festgelegt. Dass die erfahrenen Spielerinnen den jungen Talenten noch etwas voraushaben, das ist klar.“

Ob mehr Punkte im Abstiegskampf möglich gewesen wären, wenn sich das Ketscher Lager schon früher für eine Neuausrichtung entschlossen hätte, ist rein hypothetischer Natur. Deutlich wurde aber, dass Saskia Fackel mit ihren fünf Toren wichtige Impulse geben kann und auch Brand das Angriffsspiel belebte. Fuladdjusch bekräftigt aber: „Wir haben auch in anderen Spielen in anderer Besetzung gute Leistungen abgerufen.“

Gegen Bad Wildungen haben die Bären trotz der niedrigen Anzahl eigener Treffer keine schlechte Leistung in der ersten Halbzeit gezeigt. Sie begannen viel konzentrierter und aggressiver als noch bei der 14:30-Pleite gegen die HSG Bensheim/Auerbach, allerdings konnten sie ein Manko nicht abstellen: die schwache Chancenverwertung. Fuladdjusch dachte: „Was ist denn hier los? Die Mannschaft hat gut trainiert und es Bad Wildungen nicht einfach gemacht, aber wir haben uns nicht belohnt.“

Erst nach der Pause lief es für die Gastgeberinnen besser. Tor um Tor arbeiteten sie sich heran und nach einem 5:0-Lauf stand es nur noch 16:18 (45.). Das Spiel drohte zu kippen. Selbst der Einbruch, der zum 18:23 führte, war noch nicht entscheidend, denn Fackel und Brand brachten die Bären wieder auf 21:23 heran. Diese Aufholjagd zeigt, dass bei den Bären Moral, Charakter und Einstellung stimmen.

Im Gehäuse parierte Leonie Moormann zwei Mal nacheinander, doch in der entscheidenden Phase fehlte den Bären die Ruhe. Die Aktivposten Fackel und Brand vergaben in den letzten dreieinhalb Minuten insgesamt drei Mal. Hinzu kamen strittige Schiedsrichterentscheidungen, die Bären-Torwarttrainer Dirk Schatek aus der Haut fahren ließen. Chef-Übungsleiter Fuladdjusch suchte die Schuld aber nicht beim Unparteiischengespann: „Wer nach der ersten Halbzeit mit neun Toren hinten liegt, der darf sich nicht über die Schiedsrichter beklagen.“

Nun geht es bereits am Mittwoch zum Buxtehuder SV, Fuladdjuschs neuer Wirkungsstätte. Im ersten Spiel nach seiner Entscheidung, die Bären zu verlassen, spürte der 33-Jährige keinen Unterschied. Mehr Respekt hat er vor dem anstehenden Duell: „Das wird für beide Seiten etwas Besonderes. Es ist selten, dass ein Cheftrainer ins zweite Glied bei einem anderen Bundesligaverein rückt.“

Von diesen Umständen will sich Fuladdjusch aber freimachen und angesichts des Kurswechsels wird es spannend zu sehen sein, was die Bären imstande sind zu leisten, wenn sie auch dort in Bestbesetzung antreten. Mjw

Bären: Moormann, Wiethoff; Hinzmann, Feiniler, Brand (2), Sommerrock (2), Fackel (5/2), Marmodee (1), Reuthal (2), Fabritz, Engelhardt (6), Eckhardt (4/1), Winnewisser, Herrmann. Mjw

Beste Spielerinnen: Moormann, Fackel – Brütsch, Platen.