Zweite Runde im BFV-Pokal: Doppelschlag durch Barth und Domingos

Eppelheim/Ketsch. In der zweiten Runde des BFV-Pokals setzte sich Eppelheim mit 3:2 gegen Ketsch durch – im Duell der beiden Fußball-Landesligisten taten sich beide Teams zunächst schwer, ins Spiel zu kommen. Die erste nennenswerte Chance besaß Eppelheim, aber die Direktabnahme von Zeilfelder wurde noch abgelenkt.

In der Folge erspielte sich Eppelheim ein leichtes Übergewicht ohne nennenswerte Aktionen. Die Gäste hatten ihre Szenen, weil Eppelheim im Aufbau patzte – so musste Torwart Karpf sein Können beweisen. In der zweiten Hälfte nutzte Ketsch einen Eckball zur 1:0-Führung (48.) durch Kurt. Eppelheim drehte die Partie durch einen Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten durch Tore von Barth (51.) und Domingos (57.). Die Zuschauer sahen jetzt einen echten Pokalfight. Die Gastgeber gingen durch einen Freistoß von Martin mit 3:1 (87.) in Führung, ehe Ketsch noch der 3:2-Anschlusstreffer durch einen von Kurt verwandelten Elfmeter gelang. Damit steht Eppelheim erstmals in der dritten Runde und empfängt am nächsten Sonntag den Sieger der Partie Birkenfeld-Spielberg. rb

Eppelheim: Karpf – Schwarz, Zeilfelder (77. Uebele), Heinl (88. Kröger), Lehr, Brömmer, Domingos, Bauer (70. Karl), Hildebrandt (59. Martin), Barth, Sommer.

Ketsch: Ernst – Comma, Kurt, Marx, Ünver (69. Merle), Steffen Jung, Stephan Jung, Korpilla (82.Lokaj), Hinzmann (72. Alexov), Eklou, Köhler (46. Marzoll).