„Zweite“ schrammt an Punkt vorbei

Die Damen des TV Schwetzingen II haben in der Bezirksliga erneut einen Punktgewinn hauchdünn verpasst. Im Nachbarschaftsduell beim TTC Edingen-Neckarhausen unterlag das Team denkbar unglücklich mit 4:6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Carmen Mai-Pressl verspielte dabei gegen Annika Madinger zu Beginn noch eine 2:0-Satzführung. Ein Sieg in diesem Einzel hätte das zwischenzeitige 3:1 für Schwetzingen bedeutet. Ute Schnitzer und Barbara Schreck hatten gegen Franziska Madinger und Katharina Ciupke jedoch nichts zu gewinnen, sodass die Gastgeber auf 4:2 davonzogen. Die glänzend aufgelegte Karin Brenner und Carmen Mai-Pressl hatten diese Zwei-Punkte-Führung der Gastgeberinnen zwar nochmals egalisiert, aber Madinger und Ciupke ließen auch in ihren zweiten Einzeln nichts mehr für Edingen-Neckarhausen anbrennen.

Hockenheim II ersatzgeschwächt

Beim favorisierten Team des TTV Mühlhausen III musste die zweite Mannschaft des TTC Hockenheim in der Bezirksklasse eine herbe 3:9-Niederlage hinnehmen. Die mit Ersatzspielern angetretenen Rennstädter hatten durchaus mehrere Gelegenheiten zur Ergebniskorrektur, mussten nach nur einem Dutzend Doppel und Einzel aber die Überlegenheit ihrer Gastgeber anerkennen.

Mehr zum Thema Tischtennis im Bezirk Reilingen mit Derbysieg Mehr erfahren

Bereits im Doppel reichte Adameit/Herendy eine 2:0-Führung in Sätzen nicht zu einem ersten Punktgewinn gegen Waldvogel/Glasbrenner. Ralph Adameit und Marvin Ballmann unterlagen danach beide im Einzel Mühlhausens Nummer eins Tobias Zimmermann knapp in fünf Durchgängen, gegen Carsten Köhler an zweiter Position punkteten beide Hockenheimer jedoch. Bernd Potthast behielt in seinem Einzel gegen Dominik Ruf die Nerven und knapp im fünften Satz auch die Oberhand. Der Rest der Hockenheimer Mannschaft musste unterdessen die Dominanz seiner Gastgeber anerkennen.

Die mit drei Ersatzspielern angetretene TSG Eintracht Plankstadt unterlag unterdessen dem Tabellenzweiten SV Waldhilsbach in einem hart umkämpften Spiel mit 3:9.

2:1 kamen die Gastgeber aus den Doppeln, Riedel/Weick und Kuxhausen/von Hein bewiesen jeweils in ihren hauchdünnen Fünf-Satz-Siegen Nerven. Obwohl die erste Einzelrunde spielerisch ausgeglichen war, setzten sich die Gäste mit sechs Siegen auf das bereits vorentscheidende 7:2 ab. Thomas Braunbart unterlag Marek Holub mit 15:17 im Entscheidungssatz und auch Jakob Kuxhausen erging es gegen Michael Sauter und Rüdiger von Hein gegen Otto Rittmeier genauso.

Philipp Riedel gelang gegen Holub zwar noch eine kleine Ergebniskorrektur, die Gäste ließen sich den Sieg jedoch nicht mehr nehmen und setzten sich mit dem doppelten Punktgewinn temporär als Tabellenführer vor den jüngst spielfreien TTC St. Leon-Rot. mbu