Zweiter Aufsteiger steht fest

Nachdem eine sportliche Entscheidung unmöglich erschien, legte sich Handball Baden-Württemberg darauf fest, die Aufsteiger für die 3. Liga in einer Mischung aus Ranking-System und Losverfahren zu bestimmen (wir berichteten). So wurde der TSV Neuhausen auf den Fildern direkt zum ersten neuen Drittligisten gekürt und Aspirant TV Bittenfeld II aufgrund sportlicher Kriterien aussortiert. Bezüglich der SG Köndringen/Teningen und der TSG Söflingen konnte keine klare Linie gezogen werden, so dass nun das Los entscheiden musste. Und dieses fiel zugunsten der Söflinger aus.

„Die Enttäuschung sitzt natürlich tief“, meint Kapitän Alex Simak vom der unterlegenen südbadischen Spielgemeinschaft. Treffen tut die Entscheidung die Mannschaft jedoch nicht nur aufgrund des verpassten Aufstiegs, sondern vor allem auch wegen der nun weiterhin verschlossenen Halle. Hätte man den Losentscheid gewonnen, hätte man die Leistungssport-Status erlangt und ab der kommenden Woche wieder zusammen trainieren können.

Ums Überleben kämpfen

Völlig konträr sieht es – ebenso verständlicherweise – der Sieger. „Endlich sind wir wieder dort, wo wir jahrelang waren. Nach einer langen Pause von neun Jahren sind wir wieder in der 3. Liga zurück“, freut sich Geschäftsführer Markus Brodbeck. „Aber wir werden antreten, um um das Überleben zu kämpfen.“ „Wir sehen das Losglück auch als eine Art Verpflichtung, beweisen zu wollen, dass wir zurecht in diese Liga reingehören“, fügt Trainer Tobias Klisch hinzu. Der Drittliga-Status erleichtere nun Planung und Vorbereitungen.