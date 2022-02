Zwölfjähriges Talent an der Platte?

Eine sehr schwere Aufgabe hat der TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen vor sich. Beim Tabellendritten TSV Herrlingen (Sonntag, 16 Uhr) wird das Punkten sicherlich schwerfallen.

Im Hinspiel hatten die Ketscherinnen zu dritt beim 2:8 keine Chance, auch wenn die Gastgeberinnen viermal erst im Entscheidungssatz verloren. „Wir brauchen schon ein kleines Wunder, wenn es für uns irgendwie Punkte geben soll“, meinte TTC-Mannschaftsführerin Jasmina Simon.

Die personelle Not ist nach wie vor groß. Da Tanja Maurer aus Studiengründen nicht zur Verfügung steht, wird neben Melanie Berger, Jasmina Simon und Vanessa Moch voraussichtlich die erst zwölfjährige Vivienne Zimmermann ihr Debüt in der Oberliga geben. Sie hat aktuell 1270 TTR-Punkte und ist nominell in der zweiten Mannschaft aufgestellt, kam dort aber noch nicht zum Einsatz. mra

