Sandhausen. Der SV Sandhausen tritt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Gegen Fortuna Düsseldorf mussten sich die passiven Baden-Württemberger am Samstag mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Dadurch verpasste es der SVS, Druck auf die Konkurrenz auszuüben, die erst am Sonntag im Einsatz sein wird. In einem schwachen Spiel blieben die großen Chancen aus, sodass das Endergebnis insgesamt in Ordnung geht.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren