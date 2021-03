Aue. Der SV Sandhausen kann in der Fremde in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr gewinnen. Das schwächste Auswärtsteam der Liga unterlag am Samstag mit 0:2 beim FC Erzgebirge Aue. Zwar kämpfte das Team der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, doch gefährlich wurden die Gäste zu selten. Die Treffer für die Sachsen erzielten U-21-Nationalspieler Justin Krüger sowie Pascal Testroet.

