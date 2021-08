Charlison Benschop neu beim SV Sandhausen verpflichtet

Sandhausen. Der SV Sandhausen verstärkt sich mit Angreifer Charlison Benschop. Der 31-Jährige war zuletzt bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 für Apollon Limassol in der Ersten Liga auf Zypern aktiv und wechselt ablösefrei an Hardtwald. Benschop hat in den zurückliegenden beiden Wochen ein Probetraining beim SV Sandhausen absolviert und die Verantwortlichen von seinen Qualitäten überzeugt.

„Charlie hat sich in den letzten beiden Wochen als Gastspieler super bei uns präsentiert. Er ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung für unsere Mannschaft. Deshalb haben wir uns zu einer Verpflichtung entschlossen und freuen uns, dass er heute schon mit von der Partie sein kann“, sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SVS, zum Neuzugang, der viel Erfahrung mit in die Kurpfalz bringt und die Trikotnummer 35 tragen wird.

In Deutschland war Benschop bereits für den FC Ingolstadt, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 aktiv. In der Vita des 1,91 Meter großen Mittelstürmers stehen 16 Einsätze in der Bundesliga für die 96er (zwei Treffer) und zudem 69 Partien in der 2. Liga für Düsseldorf, Hannover und Ingolstadt, in denen er 26-mal selbst erfolgreich war und zudem sieben Treffer vorbereitete.

Froh über zusätzliche Option im Sturm

Gerhard Kleppinger, der den SVS gemeinsam mit Stefan Kulovits trainiert, freut sich über eine zusätzliche Alternative im Angriff: „Wir haben sportlich wie menschlich einen sehr guten Eindruck von Charlie. Wir sind froh, dass wir mit ihm noch einmal körperliche Wucht dazu gewonnen haben. Er ist einer, der die Bälle festmachen kann und hat uns in den Trainingseinheiten gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht.“

Benschop, der für die Nationalmannschaft der karibischen Insel Curacao bisher zehnmal zum Einsatz gekommen ist (drei Treffer), betont zu seinem Wechsel an den Hardtwald: „Ich freue mich sehr hier zu sein, die Jungs haben mich von Tag eins an klasse aufgenommen. Die drei Monate ohne Verein waren nicht einfach, umso mehr hat es sich super angefühlt wieder im Mannschaftstraining zu sein. Ich habe immer das Vertrauen in meine eigene Stärke gehabt und ich bin sehr froh, dass sich meine Geduld ausgezahlt hat. Jetzt freue ich mich auf das Spiel gegen Ingolstadt und auf die Fans hier am Hardtwald."