Sandhausen. Der SV Sandhausen empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den RB Leipzig. Der SV Waldhof Mannheim empfängt erneut die Eintracht aus Frankfurt. Das ergab die Auslosung von Ex-Fußballprofi und ARD-Co-Kommentator Thomas Broich am Sonntagabend in der Sportschau.

