DFB-Pokal: SV Sandhausen verliert mit 0:2 gegen den SC Freiburg

Sandhausen. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein Heimspiel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg vor 11 782 Zuschauern trotz ordentlicher Vorstellung am Dienstagabend mit 0:2 (0:0) verloren. Der SC Freiburg hat damit als fünfter Fußball-Bundesligist das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team von Trainer Christian Streich war die dominante Mannschaft im BWT-Stadion am Hardtwald, brauchte aber dennoch die Hilfe des Zweitligisten. Das erste Tor für die Freiburger fiel in der 87. Minute - es war ein Eigentor des Sandhausener Neuzugangs, Stürmer Hamadi Al Ghaddioui. Freiburgs Joker Nils Petersen (90.+4) beendete Sandhausens Traum vom Einzug in die nächste Runde.