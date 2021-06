DFL terminiert die ersten beiden Spieltage - SVS startet sonntags

Sandhausen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwochdie Terminierung der Partien der Spieltage eins und zwei der 2. Liga für die kommende Saison 2021/22 bekanntgegeben. Der SV Sandhausen startet am Sonntag, 25. Juli, mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Saison. Anpfiff der Begegnung ist um 13.30 Uhr. Das zweite Spiel zu Gast beim SSV Jahn Regensburg wird am Samstag, 31. Juli, ebenfalls um 13.30 Uhr angepfiffen.

Die Termine des SVS in der Übersicht:

1. Spieltag, Sonntag, 25. Juli, 13.30 Uhr: SVS - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, Samstag, 31. Juli, 13.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg – SVS

