Die Zeit der Wahrheit für den SV Sandhausen beginnt

Neun Spiele stehen in der aktuellen Saison der 2. Fußball-Bundesliga noch an – neun Endspiele für den Tabellenletzten SV Sandhausen. Zwar beträgt der Abstand zum rettenden Platz 15 nur vier Punkte, doch der SVS benötigt dringend einen Leistungsschub. Der Trainerwechsel Mitte Februar von Alois Schwartz zu Tomas Oral konnte bisher nicht den gewünschten Effekt erzielen, magere zwei Punkte konnte das Team seitdem einfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Sandhausen nutzt Länderspielpause für zwei gelungene Testspiele

Nach der desaströsen 0:5-Niederlage gegen den FC St. Pauli vor eigener Kulisse nutzte das Team von Oral die Länderspielpause, um neue Kräfte zu sammeln. SVS-Präsident Jürgen Machmeier forderte nach der Heimniederlage, dass der neue Coach Konsequenzen ziehen und einige Spieler aussortieren solle. „Ich halte nichts von Aussortieren. Natürlich gibt es immer Härtefälle, der Präsident kann und darf alles sagen. Wir möchten die Antwort auf dem Platz geben“, so Oral.

Beim kommenden Gastspiel in Hannover wird dies auch nötig sein, um die so wichtigen Punkte einzufahren. „Wir hatten eine sehr intensive Woche mit zwei guten Testspielen. Der Wille und die Bereitschaft im Team sind da“, so Oral im Vorfeld der Auswärtspartie.

Dort kann der SVS wieder auf den von Mainz 05 ausgeliehenen zentralen Mittelfeldspieler Merveille Papela zurückgreifen, der nach einer längeren Verletzung (Syndesmose-bandriss) wieder einsatzfähig ist. Schwer wiegt hingegen die Sperre von Alexander Esswein. Mit acht Scorerpunkten zählt der ehemalige Augsburger zu den effektivsten Spielern im SVS-Kader.

Ochs oder Evina könnten gegen ihren Ex-Club in die Startelf rücken

Indes lässt sich Oral personaltechnisch für die Partie gegen die 96-er nicht in die Karten schauen: „Gezwungenermaßen müssen wir Änderungen in der Startelf vornehmen, es gibt einige gute Alternativen“. Dazu zählen gleich zwei ehemalige Hannoveraner: Philipp Ochs und Franck Evina. Beide galten in Jugendjahren als hochveranlagt, konnten sich jedoch bisher nicht nachhaltig im Männerbereich durchsetzen. An dem 22-jährigen Kameruner Evina, der aus der Bayern-Jugend stammt, schätzt Oral vor allem dessen Gesamtpaket: „Er wurde bei einem Topclub ausgebildet und hat die Anlagen zu einem vollkommenen Stürmer, was er bei uns auch schon bewiesen hat.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Fußball-Bundesliga (mit Fotostrecke der Einlaufkinder) 0:5 gegen St. Pauli: SV Sandhausen versagt im Kollektiv Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga Hand in Hand mit den Stars vom SV Sandhausen und dem FC St. Pauli aufs Feld Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga SV Sandhausen: Spieler sind in der Pflicht Mehr erfahren

Denn die Hannoveraner sind ebenfalls gebeutelt. Mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet, bleibt das Team von Trainer Stefan Leitl hinter den Erwartungen zurück, steht aktuell im Niemandsland der Tabelle und hat nach der Last-Minute-Niederlage im Derby gegen Braunschweig am vergangenen Spieltag etwas gutzumachen.

Leitl ist kein Unbekannter für Oral: Der Hannover-Coach spielte unter seiner Leitung zwischen 2011 und 2013 beim FC Ingolstadt, war sogar Orals Kapitän. „Es treffen zwei angeschlagene Teams aufeinander“, so Oral, der trotz der vielen Berührungspunkte mit dem Team aus Hannover den Fokus in den eigenen Reihen halten möchte. Der SVS wird schon am Freitag nach dem Abschlusstraining Richtung Hannover reisen. Mit Verletzungen zuhause bleiben müssen Erik Zenga und Raphael Framberger. Das Spiel beginnt am Samstag um 13 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena Hannover.