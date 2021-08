Enrique Peña Zauner verlässt den SV Sandhausen

Sandhausen. Enrique Peña Zauner verlässt den SVS Sandhausen. Der SV Sandhausen und Enrique Peña Zauner haben in beidseitigem Einvernehmen den Vertrag des Offensivspielers aufgelöst. Das Arbeitspapier des 21-Jährigen beim SVS wäre noch bis zum Ende der Saison 2021/22 gültig gewesen. Der Deutsch-Venezuelaner war zur Saison 2019/20 aus der U19 von Borussia Dortmund zum SV Sandhausen gewechselt. Peña Zauner kam in 16 Partien in der 2. Liga für den SVS zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. In der aktuellen Saison blieb er an den beiden ersten Spieltagen ohne Einsatz.

