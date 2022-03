Rostock/Sandhausen. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Montag fünf Corona-Fälle bestätigt. Zudem gebe es drei weitere Verdachtsfälle im Team oder in dessen Umfeld, hieß es. Namen wurden nicht genannt. Keiner der Betroffenen leide unter einem schwerwiegenden Verlauf. Die nicht-betroffenen Spieler trainieren zunächst normal weiter. Das Spiel am Samstag, 13.30 Uhr, in Sandhausen soll aber nicht gefährdet sein.

