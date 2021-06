Kabaca hofft weiter auf Behrens-Verbleib in Sandhausen

Sandhausen. Das Lachen am Hardtwald ist zurück und soll auch bleiben. Nach der Katastrophen-Saison, in der der Abstieg in die 3. Fußball-Liga gerade noch abgewendet werden konnte, startete der SV Sandhausen am Samstag mit sechs Neuzugängen und einem neuen Trainerstab in die Vorbereitung auf die Saison. In der Spielzeit 2021/22 soll alles besser werden.

Ob Kevin Behrens aber bei der Mission mithelfen wird, steht weiter in den Sternen. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft am 30. Juni aus, ein neues Arbeitspapier hat er noch nicht unterschrieben und beim Auftakt fehlte er. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte über den in der Vorsaison mit 13 Treffern besten Schützen: „Wir sind immer noch in Kontakt mit seinem Berater. Wir würden gerne mit ihm weitermachen und sind auch weiter im Rennen, denn er hat noch keinen neuen Club. Die Zeit wird aber zeigen, ob er bei uns bleiben wird.“ Zuletzt war Behrens immer wieder mit dem Erstliga-Absteiger SV Werder Bremen in Verbindung gebracht worden. Auch ein Wechsel zum Rivalen SV Darmstadt 98 stand im Raum. Die Verantwortlichen der Lilien sind nach dem Abgang von Serdar Dursun noch auf der Suche nach einem Nachfolger.

Neben Behrens fehlte auch Cebio Soukou. Der Offensivspieler, der zuletzt für Arminia Bielefeld auflief, befindet sich noch im Urlaub. Die übrigen Neuzugänge Christian Kinsombi (KFC Uerdingen), Gianluca Gaudino (BSC Young Boys), Carlo Sickinger (1. FC Kaiserslautern), Arne Sicker (MSV Duisburg), Patrick Drewes (VfL Bochum) und Immanuel Höhn (SV Darmstadt 98) waren beim Startschuss aber dabei. „Mit den bisherigen Veränderungen bin ich sehr zufrieden. Wir haben genau die Spieler bekommen, die wir haben wollten.“

Mit Neuverpflichtungen soll es das aber noch nicht gewesen sein, bestätigte Kabaca: „Wir wollen mit 23 Feldspielern und drei oder vier Torhütern in die Saison gehen. Alle Positionen sollen mindestens doppelt besetzt sein, und wir halten noch Ausschau nach zwei Außenverteidigern, einem Innenverteidiger, einem flexiblen Außenspieler und einem Angreifer.“ Derzeit stehen 18 Feldspieler und drei Torhüter unter Vertrag und Kabaca würde die restlichen Lücken gerne so schnell wie möglich schließen: „Die Mannschaft soll sich gemeinsam vorbereiten. Es gibt doch nichts Schöneres. Aber auf dem Markt ist es nicht einfach.“

Ein Grund dafür ist neben den anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie auch die gerade stattfindende Europameisterschaft. Kabaca erklärt: „Dadurch starten die Bundesligisten später in die Vorbereitung und arbeiten erst einmal mit einem erweiterten Aufgebot. Wenn dann die Nationalspieler zurückkehren, dann sind Spieler aus dem erweiterten Kader vielleicht wieder auf dem Markt als Leih-Kandidaten. Bis dahin müssen wir uns gedulden.“

Mit den bisherigen Entscheidungen ist er aber zufrieden, weil die Verjüngung des Kaders vorangetrieben wurde, und auch dem zuletzt verletzungsbedingt ausgefallenen Kapitän Dennis Diekmeier geht es wieder besser. „Die Ärzte sind mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden. Vielleicht kann ich in drei Wochen schon wieder mit der Mannschaft trainieren“, hofft Diekmeier. Für ihn ist die Liga mit den Absteigern Werder Bremen und Schalke 04 so attraktiv wie noch nie. Außerdem sind mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock zwei weitere Traditionsvereine dazugekommen. „Ich habe in meiner Jugend lange für Bremen gespielt. Auf diese Duelle freue ich mich am meisten“, sagt Diekmeier mit einem Grinsen auf den Lippen. Auch beim 31-Jährigen ist nach der kräftezehrenden Runde das Lachen wieder zurückgekehrt. mjw

