Sandhausen. Der SV Sandhausen empfängt am Samstag, 19. Februar, den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im BWT-Hardtwaldstadion. Unsere Zeitung verlost 2x2 Businesskarten und 2x2 Tribünenkarten. Das Onlineformular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de/svs-gewinnspiel. Als Stichwort „HSV“ eingeben. Einsendeschluss ist an diesem Donnerstag, 17. Februar, 16 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1