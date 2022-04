Das Hinspiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Sandhausen und Schalke 04 am 15. Spieltag in der Veltins-Arena. Schalkes Marius Bülter macht das Tor zum 2:1. Am 29. April kommt es in Sandhausen zum Rückspiel.

© David Inderlied/DPA