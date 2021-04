Neue Spieltermine für den SV Sandhausen

Sandhausen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die neuen Termine in der 2. Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Der SV Sandhausen spielt gegen den Hamburger SV am Donnerstag, 22. April, 20.30 Uhr und am Dienstag, 4. Mai, 18.30 Uhr gegen Holstein Kiel. Bei der SpVgg Greuther Fürth ist der SVS am Mittwoch, 28. April, 18.30 Uhr, zu Gast.

Der Karlsruher SC spielt gegen den FC Erzgebirge Aue am Montag, 26. April, 18 Uhr, beim Hamburger SV am Donnerstag, 29. April, 18.30 Uhr und bei Fortuna Düsseldorf am Montag, 3. Mai, 20.30 Uhr.