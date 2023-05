Neuer Sportdirektor des SV Sandhausen steht fest

Sandhausen. Der SV Sandhausen stellt die Weichen zur Entwicklung der sportlichen Strukturen.

„Die Tinte ist trocken“, verkündet Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen. Der SVS beendet damit die Suche nach einem neuen Sportdirektor, denn am 4. Mai unterschrieb der Wunschkandidat sein ligaunabhängiges Arbeitspapier und wird am 1. Juli mit Beginn der neuen Saison am Hardtwald aktiv.

Aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse wurde gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. „Entsprechend ist es uns derzeit nicht möglich, den neuen Sportdirektor schon heute namentlich vorzustellen“, erklärt SVS-Präsident Machmeier.