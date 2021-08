Nils Röseler verlässt den SV Sandhausen

Sandhausen. Der SV Sandhausen und Nils Röseler haben in beidseitigem Einvernehmen den Vertrag des Verteidigers aufgelöst. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 29-Jährige war zur Saison 2020/21 aus der niederländischen Eredivisie von VVV-Venlo zum SV Sandhausen gewechselt. Röseler absolvierte in der vergangenen Spielzeit 23 Partien in der 2. Liga für den SVS (zwei Treffer, fünf Torvorlagen), zudem kam er in zwei Spielen im DFB-Pokal zum Einsatz.

In der aktuellen Saison stand er nicht mehr für den SVS in einem Pflichtspiel auf dem Platz. "Der SV Sandhausen wünscht Nils Röseler für die Zukunft alles Gute", heißt es in der Mitteilung.