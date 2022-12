Patrick Drewes bleibt beim SV Sandhausen

Sandhausen. Erfolgstrainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool sollen angeklopft haben, doch Patrick Drewes ließ den englischen Top-Club offenbar abblitzen. Der Torhüter entschied sich stattdessen für einen langfristigen Verbleib beim SV Sandhausen. Überlebenskampf in der 2. Fußball-Bundesliga, anstelle eines Bankplatzes in der Champions League.

„Patrick ist Führungsspieler und Leistungsträger in unserer Mannschaft und hat in der letzten Saison mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt noch erreicht haben“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. „Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Rückrunde ein Garant für unser Ziel sein wird.“ Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers – der alte Kontrakt wäre im Juni ausgelaufen – machte der SVS in einer Vereinsmitteilung ebenso wenig eine Angabe wie zu möglichen Klauseln.

Drewes kam vor dem Start der Saison 2021/22 an den Hardtwald. Auf Anhieb erkämpfte sich der 29-Jährige einen Stammplatz. Auch in dieser Saison gehört er zu den besten Spielern des Schlusslichts. Persönlich wurde er jedoch von einer im Pokalspiel gegen den Karlsruher SC zugezogenen Verletzung zurückgeworfen. Viermal musste er vor der Winterpause zuschauen. Doch im neuen Kalenderjahr möchte er wieder angreifen. „Der Verein hat mir sehr früh signalisiert, dass er mit mir verlängern möchte. Die Vorstellungen beider Seiten passten recht schnell überein, so war die Verlängerung der logische Schritt“, sagte Drewes.