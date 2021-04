Sandhausen möchte gegen Hannover im Abstiegskampf nachlegen

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat dem Hamburger SV mal wieder wehgetan und sich gleichzeitig in eine gute Ausgangslage für den Schlussspurt in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht. Obwohl die Mannschaft von Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits nach einer zweiwöchigen Quarantäne erst am Montag wieder ins Training eingestiegen war, rief sie beim 2:1-Erfolg am Donnerstag die beste Leistung der Saison ab. Präsident Jürgen Machmeier fand: „Es war emotional. Wir wussten nicht, wo wir stehen. Nach dem Spiel muss man aber sagen, dass der Sieg hochverdient war, insbesondere aufgrund der ersten Halbzeit. Viel besser konnte man da gar nicht auftreten. Im zweiten Durchgang haben wir dagegengehalten. In der Klarheit überrascht unser Sieg aber sicherlich.“

Kulovits widersprach am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen Hannover 96 (Spielbeginn 13.30 Uhr): „Es ist das eingetreten, was wir uns erhofft hatten. Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, hat mich nicht überrascht. Sie hat ein Feuerwerk abgebrannt.“

Dieser Darbietung hatte der HSV in den seltensten Sequenzen etwas entgegenzusetzen. Zum Ärger ihres Trainers Daniel Thioune, der immer mehr in der Kritik steht: „Die Sandhäuser wollten ihr Leben auf dem Platz lassen. Die eine Mannschaft hat es mehr gewollt, das war vielleicht der Unterschied.“

Womöglich mit weitreichenden Folgen. Während Hamburg die ersehnte Rückkehr ins Oberhaus zum dritten Mal nacheinander zu verpassen droht, bastelt Sandhausen nach den Erfolgen gegen Würzburg und den HSV nicht nur am Klassenerhalt, sondern auch an der Einstellung eines Vereinsrekords. Drei Siege am Stück waren den Baden-Württembergern bislang nur einmal in der Vorsaison gelungen. Da kommen die von Ex-Coach Kenan Kocak trainierten Niedersachsen gerade recht. Hannover gehört nämlich zu den Lieblingsgegnern des SVS. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten waren die Schwarz-Weißen daheim erfolgreicher. „Wir tun uns gegen die großen Namen der Liga leichter. Ich bin davon überzeugt, dass die Leistung gegen Hamburg keine Eintagsfliege war, im Gegenteil: Sie hat gezeigt, dass wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können“, sagte Kulovits.

Es gehe nun zunächst einmal darum, die Belastung richtig zu steuern. „Wir haben einen zeitlich eng getakteten Spielplan vor uns“, ruft Kulovits in Erinnerung. „Die Spieler müssen regenerieren, gut essen und schlafen und dann werden wir die bestmögliche Mannschaft aufbieten." Dabei hat das Trainergespann wieder mehr Optionen. Die zuletzt angeschlagenen Nils Röseler, Alexander Rossipal und Besar Halimi sind zurück. Neue Hiobsbotschaften gibt es nicht. Bedeutet: Auch die vier vom Coronavirus wiedergenesenen Profis haben die jüngsten Anstrengungen gut verkraftet. Mit Torhüter Stefanos Kapino stand einer von ihnen am Donnerstag auch direkt in der Startformation. „Er ist ein Wettkampf-Typ und wir wussten, dass wir uns auch auf ihn verlassen können, obwohl er nur einmal im Mannschaftstraining dabei war“, vertraut Kulovits der Leihgabe vom SV Werder Bremen.

Dass Sandhausen im Abstiegskampf aber mit den Kräften haushalten muss, zeigte die Phase gegen Hamburg ab der 70. Minute. Ursprünglich hatte das Trainergespann geplant, nur zweifach zu wechseln. Tim Kister und Julius Biada klagten dann aber ebenfalls über Müdigkeitserscheinungen und mussten ebenfalls runter vom Feld. In der Summe kamen vier frische Spieler auf einen Schlag und nur wenig später mit Denis Linsmayer noch ein weiterer neuer Mann. Mit Blick auf die Uhr und dem zunehmenden Druck war das so nicht geplant, denn ein weiteres Wechselfenster hätte wertvolle Sekunden gebracht. „Es gab dadurch einen Bruch im Spiel, aber das war der Corona-Situation geschuldet“, klärt Kulovits auf.

Sowohl er als auch die Mannschaft wissen, dass mit den drei Zählern gegen Hamburg erst ein Etappensieg eingefahren wurde. Das große Ziel ist noch ein ganzes Stück entfernt und deswegen mahnt auch Daniel Keita-Ruel: „Wir dürfen uns nur kurz freuen. Es geht direkt weiter und dieser Sieg war nur der erste wichtige Schritt.“

Ein weiterer soll gegen Hannover folgen. Die 96er haben ihre längste sieglos Serie im Unterhaus mit einem 3:1-Erfolg gegen Jahn Regensburg beendet. Kocak sagt vor dem Wiedersehen mit dem Ex-Club: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass Sandhausen in Quarantäne war, sondern eher zwei Wochen im Trainingslager. Ich erwarte einen heißen Tanz und ein sehr schwieriges Spiel.“ mjw