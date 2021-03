Sandhausen. Nach seiner Roten Karte in der Nachspielzeit wird Aleksandr Zhirov dem SV Sandhausen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga für eine Partie fehlen. Diese Entscheidung traf das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Außerdem muss der Russe eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro zahlen. Der Abwehrspieler hatte am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig nachgetreten und war vom Platz gestellt worden.

