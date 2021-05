SV Sandhausen bestreitet brisantes Saisonfinale in Bochum

Sandhausen. Angriff ist die beste Verteidigung. So schätzt es auch Gerhard Kleppinger vor dem entscheidenden 34. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Der Coach des SV Sandhausen möchte sich nicht auf die Patzer der Konkurrenz verlassen, sondern mit seiner Mannschaft am Sonntag die ambitionierte Aufgabe beim Spitzenreiter VfL Bochum lösen (Spielbeginn: 15.30 Uhr), um allen Rechenspielen aus dem Weg gehen zu können. „Abwarten ist nicht unser Ding. Wir werden ganz sicher nicht mit acht Verteidigern hinten drin stehen. Wir wollen unser Spiel durchziehen und agieren statt reagieren“, fordert der 63-Jährige.

AdUnit urban-intext1

Die größte Sorge des SVS ist der Spielplan. Das Saisonfinale findet nicht im geliebten „BWT-Stadion am Hardtwald“ statt, in dem sich die Schwarz-Weißen so wohlfühlen. Auswärts gab es dagegen lediglich einen Sieg in 16 Anläufen. Es wäre der richtige Zeitpunkt, diese miserable Serie zu beenden. Irgendwie würde es auch zu dieser verkorksten Saison passen, wenn Sandhausen genau dann zu alter Stärke zurückfinden würde, wenn niemand mehr an das Team glaubt. Kleppinger verdeutlicht: „Vor ein paar Wochen haben die Leute nicht mehr damit gerechnet, dass wir uns im letzten Spiel aus eigener Kraft retten können. Mir würde es enorm viel bedeuten, wenn wir es schaffen sollten. Ich kenne den Abstiegskampf und diese Rettung wäre ein Highlight in meiner langen Laufbahn.“

Sollte der Plan aber nicht aufgehen, dann bringt der Abstieg noch einen weiteren Stein ins Rollen. Am Hardtwald stünden Arbeitsplätze auf der Kippe. Kleppinger dazu: „Es geht für uns um mehr als nur darum, in der Liga zu bleiben. Das betrifft die Spieler, die Personen, die auf der Bank und der Tribüne sitzen, und auch die Helfer im Umfeld.“ Pressesprecher Markus Beer ergänzt: „Das ist die Aufgabe der Geschäftsführung und des Vorstandes. Es ist aber klar, dass man bei einem Abstieg in die Drittklassigkeit alles überprüfen muss.“

Die angespannte Lage ist aber nichts Neues. Bereits vier Mal musste Sandhausen bis zum letzten Spieltag zittern. Bislang ging es immer gut und auch diesmal glaubt Kleppinger an sein Team, das den Abstiegskampf kennt und kann: „Die Jungs sind hochmotiviert, aber auch angespannt. Das gehört dazu. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Bock endlich umstoßen werden und unsere miserable Auswärtsbilanz aufpolieren werden. Das ist schließlich unsere letzte Chance. Normalerweise scheint bei einem nicht mehr die Sonne, wenn man nur drei Punkte auswärts geholt hat.“

AdUnit urban-intext2

Noch ist die Sonne am Hardtwald aber nicht untergegangen. Auch mit einer Niederlage wäre man nicht zwingend in Not. Erst einmal müssten der VfL Osnabrück beim FC Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig beim Hamburger SV in den jeweiligen Parallelspielen punkten. „Wir werden über die Vorkommnisse auf den anderen Plätzen wieder informiert sein, aber der Fokus liegt auf uns“, schilderte Kleppinger. „Ich bin mir sicher, dass die zuletzt schwächelnden Auer sich nicht noch einmal so eine Blöße geben werden und auch Hamburg hat noch etwas gutzumachen.“

Für Bochum geht es derweil noch um die Rückkehr ins Oberhaus. Zuletzt war der Revierclub 2009/10 in der Beletage des deutschen Fußballs vertreten. Das macht die Aufgabe nicht einfacher, findet Kleppinger: „Sie werden nicht entspannt diese Partie angehen, aber sie haben einen angenehmeren Druck.“

AdUnit urban-intext3

Die gute Nachricht aus SVS-Sicht zum Schluss: Mit Ausnahme der langzeitverletzten Profis Rick Wulle, Dennis Diekmeier, Alexander Rossipal und Patrick Schmidt stehen alle Spieler zur Verfügung. Bedeutet: Der SVS kann nahezu in Bestbesetzung den Angriffsmodus einlegen, um die Weiterbeschäftigung vieler Mitarbeiter zu sichern.

AdUnit urban-intext4