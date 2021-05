SV Sandhausen empfängt Jahn Regensburg

Sandhausen. Der SV Sandhausen steht zwar derzeit nicht auf einem Abstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga, aber die Konkurrenz lauert. Schließlich ist Eintracht Braunschweig nur durch das schlechtere Torverhältnis - bei gleichem Punktestand von 31 - auf dem Relegationsplatz. Somit hat der SV Sandhausen es selbst in der Hand, wenn das Duell gegen Jahn Regensburg am Sonntag, 16. Mai, um 15.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald angepfiffen wird.

Die Gäste aus Regensburg rangieren einen Platz vor den Schwarz-Weißen. Mit einem Sieg kann Sandhausen auf einen Punkt an die Mannschaft aus Bayern heranrücken. Weil neben dem mittlerweile erfolgreich operierten Kapitän Dennis Diekmeier mehr als ein halbes Dutzend Profis für das richtungsweisende Duell fraglich ist, müssen Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits experimentieren.