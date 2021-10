SV Sandhausen fährt ins Kurztrainingslager

Sandhausen. Der SV Sandhausen reagiert auf die 1:6-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag und wird Ende der Woche ein dreitägiges Kurztrainingslager beziehen. „Ich möchte die Länderspielpause nutzen, um die Mannschaft noch einmal besser kennen zu lernen. Dazu bietet ein Kurztrainingslager gute Möglichkeiten“, sagt Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen. Nach einem internen Testspiel geht es am Donnerstagabend nach Bad Wörishofen im Allgäu, wo die Mannschaft bis Sonntag bleiben wird. „Natürlich werden wir auch die Defizite aufgreifen, die sich im Spiel gegen Darmstadt gezeigt haben, um intensiv daran zu arbeiten. Wir wollen drei Tage in Ruhe, aber mit hoher Intensität trainieren und damit den Grundstein für die Vorbereitung auf das wichtige Auswärtsspiel bei Hansa Rostock zu legen“, ergänzt der SVS-Trainer. Nach der Länderspielpause steigt der SVS am 9. Spieltag der 2. Liga mit dem Auswärtsspiel am Sonntag, den 17. Oktober, im Ostseestadion wieder in den Ligaspielbetrieb ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1