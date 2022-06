SV Sandhausen gewinnt drittes Testspiel

Sandhausen/St. Ullrich am Pillersee. Gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe bleibt der SV Sandhausen auch im dritten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2022/23 ohne Gegentor und gewinnt am Ende mit 3:0. Bei sommerlichen Temperaturen war der Test über viermal 30 Minuten angesetzt, so dass nahezu jeder Spieler 60 Minuten zum Einsatz kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einmal mehr bringt eine Standardsituation die Führung für die Schwarz-Weißen. Nach einer Ecke von Chima Okoroji kommt Tom Trybull im Zentrum zum Abschluss und erzielt in der 18. Minute das 1:0. Der SVS kontrolliert im Anschluss die Partie, erspielt sich weitere Chancen, letztlich fehlt die Präzision im Abschluss.

1:0 zur Pause

Der SVS übersteht auch wenige Gelegenheiten der Gäste schadlos und hält diese Führung in den ersten 60 Minuten, mit 1:0 geht es in die Halbzeit. In dieser wechselt Trainer Schwartz komplett durch und bringt elf neue Spieler.Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts bleibt das Spiel sehr intensiv. Der rumänische Erstligist ist ein robuster Gegner.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga SV gewinnt auch zweiten Test deutlich Mehr erfahren 2. Fußball-Bundesliga SV Sandhausen holt erneut Ahmed Kutucu Mehr erfahren

Den ersten Höhepunkt setzt Alexander Esswein, der einen selbst herausgeholten Freistoß sehenswert über die Mauer zum 2:0 ins Eck zirkelt. In der 100. Minute dann der Schlusspunkt: Ahmed Kutucu, der erst im Trainingslager zur Mannschaft stieß, mit der Vorlage auf Esswein, der seinen zweiten Treffer zum 3:0 erzielt. Dies ist auch der Endstand