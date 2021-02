Sandhausen/Nürnberg. Das Team von Trainer Michael Schiele gewann das Kellerduell mit dem in diesem Jahr noch sieglosen 1. FC Nürnberg am Sonntag mit 2:0 (1:0). Innenverteidiger Nils Röseler (43. Minute) und der Ex-Fürther Daniel Keita-Ruel (90.+1) trafen für den SVS und brachten "Club"-Coach Robert Klauß damit noch mehr in Bedrängnis.

