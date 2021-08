SV Sandhausen holt den ersten Saisonpunkt im badischen Derby

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat den ersten Saisonpunkt in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Allerdings wartet das Team der beiden Trainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger auch nach dem 0:0 gegen den Karlsruher SC auf den ersten Treffer. In einer umkämpften Partie, in der die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten, hielt Sandhausen vor 4908 Zuschauern ordentlich dagegen. Die nötige Durchschlagskraft fehlte aber. Die Karlsruher machten aus ihrer Qualität zu wenig und müssen die Spitzenposition an Jahn Regensburg abgeben. Trotzdem bleibt der KSC ungeschlagen, während Sandhausen immerhin vorübergehend die Abstiegsplätze verlässt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1