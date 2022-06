Sandhausen. Der SV Sandhausen holt erneut Ahmed Kutucu an den Hardtwald. Der Angreifer wechselt vom türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK für eine Saison auf Leihbasis zum SVS und ist bereits mit der Mannschaft im Trainingslager in Österreich.

Kutucu spielte bereits in der abgelaufenen Saison ab Januar für die Schwarz-Weißen in der zweiten Fußball-Bundesliga. In zehn Spielen kam er zum Einsatz und erzielte beim Remis in Darmstadt einen wichtigen Treffer. Danach kehrte er vorerst zum Tabellenvierten der türkischen Süper Lig zurück.

„Der Kontakt zu Ahmed ist nie abgebrochen. Wir wollten von beiden Seiten die Leihe fortführen. Ahmed hat sich beim SV Sandhausen sehr wohlgefühlt und er passt sowohl menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft wie auch zu unserer Spielphilosophie. Zudem wird er keine Anpassungsprobleme haben und uns von Saisonbeginn an weiterhelfen“, äußert sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, zur Verlängerung der Leihe.